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Balsa Sekulic Pecah Telur Bersama Persib Bandung, Mengapa Dia Justru Tak Puas?

Balsa Sekulic Pecah Telur Bersama Persib Bandung, Mengapa Dia Justru Tak Puas?
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Balsa Sekulic (nomor 99) melalukan selebrasi bersama rekan-rekannya di Persib Bandung. Foto: Piala Presiden 2026.

jpnn.com - Balsa Sekulic akhirnya membuka rekening golnya bersama Persib Bandung.

Penyerang asal Montenegro itu menjadi penentu kemenangan Maung Bandung saat menundukkan DPMM FC 1-0 pada laga Grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Si Jalak Harupat, Selasa (28/7/2026).

Meski berhasil menjadi penentu kemenangan, striker berusia 26 tahun itu merasa penampilannya masih jauh dari kata sempurna.

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Gol Perdana Jadi Awal Pembuktian

Dia menyadari masih ada beberapa peluang yang gagal dimaksimalkan menjadi gol.

"Di babak pertama peluang memang tidak banyak. Setelah jeda, kami mulai menciptakan lebih banyak kesempatan. Saya sendiri sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak dua gol tambahan."

"Meski begitu, saya tetap bahagia karena akhirnya bisa mencetak gol," ucapnya.

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Bagi pemain bernomor punggung 99 tersebut, penyelesaian akhir masih menjadi aspek yang harus terus diperbaiki agar bisa memberikan dampak lebih besar bagi Persib.

Lebih Mementingkan Kemenangan Tim

Gol yang membawa Persib meraih tiga poin bermula dari titik putih.

Gol pertama Balsa Sekulic memastikan Persib Bandung melaju ke semifinal Piala Presiden 2026. Meski begitu, dia mengaku masih menyimpan penyesalan.

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