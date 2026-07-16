Balsa Sekulic Punya Permintaan Khusus Setibanya di Persib Bandung

jpnn.com - Balsa Sekulic ternyata datang ke Persib Bandung bukan hanya membawa ambisi mencetak gol.

Striker anyar asal Montenegro itu juga memiliki satu permintaan khusus yang ingin segera diwujudkan setelah resmi bergabung dengan Maung Bandung.

Keinginan tersebut berkaitan dengan nomor punggung yang akan dikenakannya pada musim 2026/27.

Meski untuk sementara menggunakan nomor 99, Sekulic berharap suatu saat bisa mengenakan angka favoritnya.

Nomor 9 menjadi pilihan utama sang penyerang. Namun, karena sudah digunakan pemain lain, dia memilih menunggu sambil membuka komunikasi dengan pemilik nomor tersebut, yakni Luka Menalo.

"Sebenarnya saya ingin memakai nomor 9. Untuk sekarang yang tersedia adalah nomor 99. Nanti saya akan berbicara dahulu dengan Luka," ucapnya sambil tertawa.

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Selain nomor punggung, Sekulic juga menanggapi anggapan bahwa cuaca di Indonesia bisa menjadi tantangan bagi pemain asal Eropa. Menurutnya, kondisi tersebut bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan.

"Sekarang suhu di Montenegro justru lebih panas dibandingkan di sini."