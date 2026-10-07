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BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah

BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah
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Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menerima aspirasi dari Ketua RW 06 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat Tomy Tampatty bersama perwakilan warga RW 06 Kebon Sirih terkait polemik tukar guling masjid Al Hurriyah Kebon Sirih saat RDPU di Ruang Rapat BAM DPR, Rabu (7/10/2026). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima pengaduan warga RW 06 Kebon Sirih, Jakarta Pusat terkait polemik tukar guling atau ruislag Masjid Al Hurriyah dengan lokasi pengganti di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya menerima laporan warga yang mempertanyakan proses ruislag masjid yang selama puluhan tahun digunakan masyarakat setempat.

"Yang jelas dengan proses ruislag tersebut masjid tersebut dirobohkan oleh MNC. Sementara warganya tetap tidak setuju," kata Ahmad Heryawan seusai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan Warga RW 06 Kebon Sirih di Ruang Rapat BAM DPR, Rabu (7/10/2026).

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BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah

Foto bersama perwakilan warga RW 06 Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat bersama Ketua RW 06 Tomy Tampatty seusai RDPU dengan BAM DPR dengan agenda mendengarkan Aspirasi terkait tukar guling dan Pembongkaran Masjid Al Hurriyah di atas Tanah Wakaf pada Rabu (7/10/2026). Foto: Dokumentasi pribadi 

Dalam RDPU ini, hadir Wakil Ketua BAM DPR Panggah Susanto beserta beberapa anggota BAM. Selain itu, perwakilan warga RW 06 Kebon Sirih terdiri dari Ketua Tim Penyelamat Tanah Wakaf Masjid Al Hurriyah Kebon Sirih, Koh Hanny Kristianto; Ketua RW 06 Kebon Sirih Tommy Tampatty, Ustaz Ahmad Kainama. Selain itu, hadir Tim Hukum Ariani Mandala Putri; Deswan Arwanda dan Mohammad Rizki Abdullah serta Ketua PUI DKI Jakarta Sutisna termasuk Ketua Majelis Taklim Kaum Bapak, Hermawan dan Ketua Majelis Taklim Kaum Ibu, Linawati.

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Menurut Aher, sapaan Ahmad Heryawan, masih adanya keberatan dari masyarakat menunjukkan persoalan tersebut belum sepenuhnya selesai.

BAM, kata dia, tidak bisa hanya menerima informasi dari pihak pelapor dan akan meminta penjelasan dari pihak yang dilaporkan.

BAM DPR RI menerima pengaduan warga RW 06 Kebon Sirih, Jakarta Pusat terkait polemik tukar guling Masjid Al Hurriyah dengan lokasi pengganti di Pasar Minggu.

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