BAM DPR Terima Aspirasi Ojol, Legislator Ingin Aplikator Tak Memberatkan Pengemudi

jpnn.com, JAKARTA - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI menerima Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/9) ini untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

BAM dalam RDPU itu menyerap aspirasi para pengemudi ojol terkait tuntutan pengurangan potongan aplikator dari 20 menjadi sepuluh persen.

Selain itu, mereka juga menyuarakan jaminan argo yang adil, tanggungan sosial bagi pengemudi, serta desentralisasi tata kelola transportasi dari pusat ke daerah.

Para pengemudi ojol dari APOB juga menolak berbagai program yang dinilai eksploitatif dan manipulatif dari pihak aplikator.

Ketua dan Wakil Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) serta Adian Napitupulu menjadi figur yang menemui para pengemudi dari APOB itu.

Adian Napitupulu dalam pertemuan menyoroti beban finansial yang ditanggung pengemudi ojol akibat keharusan membayar berbagai asuransi.

Menurutnya, hal ini memberatkan para pengemudi yang sudah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi.

Wasekjen DPP PDI Perjuangan itu mengungkapkan bahwa ia sudah memperdebatkan masalah ini di Komisi V DPR.