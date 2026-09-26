Bambang Demokrat Bantah Kepala BNPB soal Karhutla Kalimantan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto membantah pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto soal kondisi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang sudah normal.

Legislator asal dapil Kalimantan Tengah itu menyebutkan kondisi saat ini tidak bisa disebut normal.

Bambang mengatakan akibat karhutla berdampak terhadap kehidupan masyarakat sangat terganggu, terutama munculnya penyakit ispa yang terus meningkat.

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“Artinya pengaruh asap menjadi sebab meningkatnya penyakit yang diderita masyarakat, belum lagi akibat asap mobilitas masyarakat juga terganggu yg tentu berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat," ucap Bambang.

Selain itu, kondisi saat ini juga menyulitkan para peternak karena sulit mencari makanan untuk ternak mereka.

Dampak buruk pun dirasakan di bidang pertanian karena akibat asap tebal menghambat sinar matahari sehingga akan mengganggu pertumbuhan tanaman.

‎"Banyak masyarakat kehilangan tanaman perkebunan baik sawit dan karet juga tanaman pangan, yang artinya mereka kehilangan pendapatan, apalagi ada beberapa rumah ikut hangus terbakar,” kata dia.

“Hal-hal seperti ini, sesuai fakta di lapangan yang semestinya dilaporkan kepada Presiden agar Presiden tidak salah mengambil keputusan," lanjutnya.