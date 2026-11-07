Bambang Haryo Desak Kemenhub Keruk Alur Dangkal di TAA
jpnn.com, PALEMBANG - Kondisi alur pelayaran yang dangkal di Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA) Banyuasin menjadi perhatian anggota DPR RI Komisi VII Bambang Haryo Soekartono.
Ia meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera melakukan pengerukan agar aktivitas penyebrangan Sumatera Selatan (Sumsel)-Bangka Belitung tidak terganggu.
Hal itu disampaikan Bambang Haryo saat meninjau langsung Pelabuhan TAA.
Menurutnya, pelabuhan tersebut memiliki peran strategis karena menjadi satu-satunya akses dermaga andalan bagi mobilitas penumpang maupun distribusi barang melalui jalur laut Sumsel -Bangka Belitung.
Namun, kondisi perairan sekitar dermaga di sana mengalami pendangkalan, terutama saat air surut. Kondisi ini menyulitkan kapal-kapal besar untuk bersandar dan membahayakan keselamatan transportasi laut.
"Kapal cukup kesulitan untuk bersandar di dermaga dengan kondisi perairan yang dangkal. Ini sangat membahayakan, saya berharap pengerukan segera di perairan di sekitar dermaga itu sendiri," ujar Bambang, Sabtu (7/11/2026).
Bambang menegaskan pemeliharaan alur pelayaran merupakan kewajiban negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Penanganan dan pengerukan alur menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan RI bersama instansi terkait seperti Distrik Navigasi dan Balai Wilayah Sungai.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak Kemenhub untuk mengeruk alur dangkal di Pelabuhan TAA agar kapal besar bisa bersandar.
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