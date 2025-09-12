Bambang Haryo Dorong Pemerintah Mempercepat Pembangunan Jalur KA Trans Sumatera

jpnn.com - PALEMBANG - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera.

Dia mengatakan pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera harus cepat direalisasikan karena diyakini dapat meningkatkan konektivitas, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

"Kereta Trans Sumatera harus segera terealisasi. Jika jalur Lampung sampai Aceh terhubung, maka logistik maupun angkutan penumpang akan lebih efisien, sehingga perekonomian di Sumatera dapat berkembang pesat," kata Bambang saat kunjungan ke PT KAI Divre III Palembang, Jumat (12/9).

Seperti diketahui, pemerintah berencana membangun jalur Kereta Api Trans Sumatera. Namun, hingga kini proyek pembangunan tersebut belum terealisasi.

Jalur Kereta Api Trans Sumatera merupakan proyek pembangunan infrastruktur transportasi KA untuk menghubungkan seluruh wilayah Pulau Sumatra, dari utara ke selatan (Lampung hingga Aceh).

Bambang mengatakan bahwa pembangunan jalur sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer itu menelan biaya sekitar Rp 32 triliun. Dengan terbangunnya jalur Kereta Api Trans Sumatera, maka PT KAI hanya menyediakan lokomotif Rp 70 miliar untuk satu trainset. Jika dikalikan 100 trainset, KAI mengeluarkan dana Rp 7 triliun.

Lebih lanjut Bambang juga menyoroti pentingnya keberadaan kereta logistik. Seperti contoh kereta logistik di Palembang, dari total 45 trainset yang ada, saat ini hanya 26 yang beroperasi setiap hari.

Padahal, ujar Bambang, keuntungan terbesar PT KAI justru berasal dari sektor angkutan barang. “Kereta logistik ini sangat vital, bahkan kontribusinya lebih besar dibanding kereta penumpang. Pemerintah perlu memberikan perhatian serius untuk memperkuat layanan logistik berbasis rel ini,” ujarnya.