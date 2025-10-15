Bambang Pamungkas Berhati-Hati Mengomentari Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026

jpnn.com - JAKARTA - Legenda Timnas Indonesia Bambang Pamungkas enggan menanggapi kegagalan skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026.

Pria kelahiran 10 Juni 1980 itu menilai bahwa saat ini seluruh pihak sebaiknya bisa menahan diri ketimbang memperkeruh suasana.

“Harus berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu karena kaitannya bisa atau dapat memperkeruh suasana yang terjadi di luar," ujar suami Tribuana Tungga Dewi itu saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (15/10).

Mantan pemain Selangor dan Pelita Bandung Raya itu berharap seluruh penggemar Timnas Indonesia masih tetap mendukung skuad Garuda.

Pemilik 86 caps di Timnas Indonesia itu menilai dukungan dari fan sangat penting terlebih di saat kondisi terpuruk saat ini.

“Menurut saya ini adalah waktu yang paling krusial bagi semua untuk mendukung tim nasional," ujar legenda tim Persija Jakarta tersebut.

"Jangan saat di sedang di atas saja Timnas Indonesia didukung," imbuhnya.

Timnas Indonesia gagal lulus ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah hancur di Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (mcr16/jpnn)



