Bambang Patijaya DPR Apresiasi Kesiapan Pemerintah Jaga Pasokan Energi Selama IdulFitri 2026

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama BUMN sektor energi, atas kesiapan dan langkah antisipatif dalam memastikan ketersediaan serta kelancaran pasokan BBM, Elpiji, dan listrik selama periode IdulFitri 2026.

Menurut Bambang, hingga H-3 Idul Fitri, pemerintah melalui Kementerian ESDM dan BUMN energi menunjukkan kesiapan yang optimal dalam menjaga ketahanan pasokan energi nasional.

Hal ini tercermin dari kondisi stok BBM dan Elpiji yang terjaga, distribusi yang berjalan lancar, serta kesiapan sistem kelistrikan nasional dalam memenuhi lonjakan kebutuhan listrik masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah pemerintah melalui Kementerian ESDM dan BUMN energi yang mampu menjaga ketersediaan dan kelancaran pasokan BBM, Elpiji, serta listrik hingga menjelang hari raya. Ini sangat penting dalam mendukung kelancaran arus mudik dan kenyamanan masyarakat dalam merayakan Idul Fitri,” ujar legislator asal daerah pemilihan Bangka Belitung pada Rabu (18/3/2026).

Dmenambahkan peningkatan konsumsi energi pada periode Lebaran tidak hanya terjadi pada BBM dan Elpiji, tetapi juga pada kebutuhan listrik, baik di sektor rumah tangga maupun layanan publik.

Oleh karena itu, kesiapan pembangkit, jaringan transmisi, dan distribusi listrik menjadi aspek penting yang perlu dijaga secara optimal.

Lebih lanjut, Bambang menilai sinergi antara pemerintah dan BUMN energi, termasuk dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional serta memastikan cadangan daya yang memadai, menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas energi selama periode siaga Ramadhan dan Idulfitri.

“Keandalan pasokan listrik harus tetap terjaga agar tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat aktivitas masyarakat. Kami mendorong agar kesiapan sistem kelistrikan, termasuk cadangan daya dan respons terhadap gangguan, terus diperkuat,” ujar Bambang.