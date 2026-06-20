Bambang Patijaya DPR: Pasokan Batu Bara DMO Tersedia, PLN Harus Bergerak Cepat Atasi Kendala di Lapangan

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya meminta PT PLN (Persero) untuk segera mengambil langkah-langkah percepatan dalam mengatasi berbagai kendala yang menyebabkan terganggunya pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik.

Menurutnya, dari sisi ketersediaan pasokan nasional, pemerintah telah memberikan dukungan yang sangat memadai melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).

Bambang menjelaskan pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menetapkan alokasi DMO batu bara sebesar 192 juta ton untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri pada tahun 2026.

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Alokasi tersebut merupakan penugasan pasokan batu bara yang telah ditetapkan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan pemegang izin usaha pertambangan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), khususnya untuk menjamin kebutuhan batu bara sektor ketenagalistrikan nasional yang didominasi oleh PLN.

Dia menyebut dengan alokasi DMO sebesar 192 juta ton yang telah disiapkan pemerintah, sesungguhnya dari sisi ketersediaan pasokan batu bara nasional tidak ada persoalan.

"Kebutuhan batu bara PLN tahun ini sekitar 154 juta ton, sementara pemerintah telah menugaskan pasokan yang jauh lebih besar melalui skema DMO. Karena itu, apabila masih terdapat kendala pasokan ke pembangkit, PLN perlu bergerak cepat menyelesaikan berbagai hambatan yang terjadi di lapangan," ujar Bambang.

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Menurut Bambang, dari alokasi DMO yang telah disediakan pemerintah, realisasi kontrak pasokan batu bara PLN hingga saat ini baru mencapai sekitar 134 juta ton.

Artinya, masih terdapat sekitar 20 juta ton kebutuhan yang perlu segera diamankan melalui kontrak dan penyerapan pasokan hingga akhir tahun 2026.