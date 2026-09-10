Bambang Purwanto: Pidato AHY Jadi Motivasi & Komitmen Mendukung Pemerintahan Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Para kader Demokrat menyambut baik pidato politik Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam puncak perayaan HUT ke-25 Demokrat di GBK, Senayan Jakarta, 9 September.

Pidato yang disampaikan AHY sebagai motivasi dan penyemangat bagaimana Partai Demokrat berkerja baik yang duduk di pemerintahan dan anggota dewan.

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‎Hal tersebut disampaikan anggota DPR RI Bambang Purwanto kepada wartawan seusai kegiatan. Menurut anggota dewan dapil Kalteng ini menyebutkan dalam sambutannya mas AHY tidak hanya berpikir untuk para kader, namun untuk kebaikan bangsa Indonesia.

“Mas AHY berpikir panjang, bagaimana kader terus berkerja dan berkerja untuk mensukseskan pemerintahan Prabowo Subianto," ujar mantan Bupati Kotawaringin Barat itu.

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‎”Pidato Ketum di HUT ke 25 Partai Demokrat yang visioner mulai dari memotivasi perjuangan pengurus dan para kader hingga komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi, keadilan, dan demokrasi," jelasnya.

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‎Selain itu, dia menyebut pidato AHY merupakan momen bersejarah karena merupakan ulang tahun perak. Pidato atau arahan AHY itu memberikan kado terbaik kepada para kader untuk memompa semangat perjuangan bagi Demokrat.

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‎Terlebih kata Bambang, pada sambutannya, AHY tidak bosan-bosannya menegaskan posisinya Demokrat di pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan kata dia, AHY dengan tegas untuk para kadernya terus mendukung program pemerintah Presiden Prabowo baik di tingkat pusat dan daerah.

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‎"Kami sebagai kader terus mengikuti arahan Mas Ketum bagaimana berkerja untuk kebaikan rakyat. Memang tidak mudah bagi Ketum AHY karena satu sisi mengemban amanah partai tetapi disisi lain sebagai mitra koalisi dan masuk ke jajaran Kabinet Merah Putih," ujarnya.

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‎Oleh karena itu dalam pesannya meminta para kader kader Partai Demokrat harus tetap solid mendukung Pemerintah Presiden Prabowo.

“Komitmen itu semuanya pada intinya juga dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat Indonesia agar sejahtera. Karena itu perlu dipompa semangat para kader agar lebih giat dalam membantu dan melayani masyarakat," katanya. (cuy/jpnn)



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