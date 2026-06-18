Bamed Hadirkan Solusi Kesehatan dan Kecantikan Terintegrasi

jpnn.com, JAKARTA - Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan perawatan diri terus meningkat. Kini, kecantikan tidak lagi hanya dipandang dari sisi penampilan, tetapi juga mencakup kesehatan tubuh, kepercayaan diri, kenyamanan, hingga kualitas hidup secara menyeluruh.

Menjawab kebutuhan tersebut, Bamed menghadirkan konsep Comprehensive Aesthetic and Wellness, sebuah pendekatan terintegrasi yang menggabungkan layanan kesehatan perempuan, weight management, skin rejuvenation, hingga intimate wellness dalam satu ekosistem layanan kesehatan yang holistik.

Chief Executive Officer Bamed Yassin Yanuar Mohammad mengatakan perubahan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan mendorong perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam layanan estetika dan wellness.

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"Saat ini masyarakat tidak hanya ingin mengatasi keluhan yang terlihat, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kesehatan kulit, bentuk tubuh, hingga kesehatan area intim memiliki peran penting dalam mendukung kepercayaan diri dan kualitas hidup seseorang," ujar Yassin di Jakarta, Kamis (18/6).

Menurutnya, tubuh kini menjadi aset yang berkontribusi terhadap kualitas hidup sehingga membutuhkan pengelolaan yang terukur, aman, dan ditangani oleh tenaga medis yang kompeten.

Chief Business Marketing & Customer Management Officer Bamed Ratu Abigail Audity menjelaskan tren perawatan diri saat ini telah berkembang dari fokus pada wajah menjadi kebutuhan yang lebih luas, seperti perawatan tubuh, pengelolaan berat badan, hingga intimate wellness.

"Perubahan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap body confidence yang kini menjadi bagian dari personal branding. Karena itu masyarakat mencari solusi yang tidak hanya memberikan hasil estetika, tetapi juga mendukung wellbeing secara menyeluruh," kata dr. Audy.

Dia menambahkan Bamed mengedepankan edukasi dalam membahas berbagai isu kesehatan yang selama ini masih dianggap sensitif, termasuk kesehatan area intim dan obesitas.