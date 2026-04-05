Bamsoet Berharap Paskah Jadi Momentum Tingkatkan Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa
jpnn.com, JAKARTA - Bamsoet Ajak Jadikan Perayaan Paskah Momentum Tingkatkan Persatuan dan Rekonsiliasi Bangsa*
Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyampaikan perayaan Paskah tahun ini hadir di tengah situasi dunia yang sedang mengalami luka kemanusiaan serius sekaligus tantangan kohesi sosial di dalam negeri.
Konflik global yang terus meningkat serta polarisasi sosial di Indonesia menjadikan Paskah sebagai momentum refleksi mendalam untuk membangkitkan kembali nilai kemanusiaan dan memperkuat rekonsiliasi nasional.
“Paskah tahun ini tidak bisa dilepaskan dari realitas dunia yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan global," kata Bamsoet dalam keterangannya, Minggu (5/4).
Dia menyebut lsbih dari 240 ribu orang meninggal akibat konflik sepanjang 2025, dengan pusat konflik di Gaza, Ukraina, dan Sudan.
"Ini merupakan tragedi kemanusiaan yang harus menggugah kesadaran moral kita semua,” ujar Bamsoet.
Ketua ke-15 MPR RI memaparkan konflik global saat ini menunjukkan kecenderungan yang semakin mengkhawatirkan.
Data berbagai lembaga internasional memperlihatkan bahwa perang modern semakin brutal dengan meningkatnya korban sipil serta melemahnya norma kemanusiaan.
Ini harapan Bamsoet terkait Perayaan Paskah tahun ini di tengah konflik global yang terus meningkat
