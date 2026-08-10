Bamsoet Puji Gagasan Smart Febrile Patch yang Bawa Tiffney Tyara Juarai Pilmapres 2026

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengapresiasi keberhasilan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan Tiffney Tyara Setyoko yang meraih Juara 1 Program Sarjana Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres) Tingkat Nasional 2026.

Menurut Bamsoet, keberhasilan ini sekaligus memperlihatkan kualitas mahasiswa berprestasi di Indonesia semakin merata dan perguruan tinggi swasta memiliki kapasitas kuat untuk melahirkan talenta akademik, peneliti muda, sekaligus inovator yang mampu bersaing di tingkat nasional.

Pada 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga memperluas cakupan Pilmapres dengan menambahkan kategori mahasiswa disabilitas sebagai bagian dari penguatan ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif.

“Prestasi Tiffney Tyara Setyoko patut kita apresiasi setinggi-tingginya. Ia telah menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia, termasuk dari perguruan tinggi swasta, memiliki kapasitas akademik, daya pikir kritis, kemampuan riset, kreativitas, serta keberanian berinovasi yang mampu bersaing di tingkat nasional," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (10/8).

Ketua ke-15 MPR RI itu menyampaikan prestasi Tiffney Tyara sekaligus menjadi pesan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak boleh diukur semata dari asal perguruan tingginya, melainkan dari karya, kompetensi, integritas, dan dampak yang mampu diberikan kepada masyarakat.

Tiffney, mahasiswi Program Studi Pendidikan Dokter UPH angkatan 2023, sebelumnya meraih Juara 1 Pilmapres Tingkat Wilayah LLDIKTI III pada 29–30 April 2026.

Dia kemudian mewakili UPH dan LLDIKTI Wilayah III dalam kompetisi tingkat nasional.

Pada tingkat wilayah tersebut, Tiffney menjadi yang terbaik setelah bersaing para finalis dari berbagai perguruan tinggi.