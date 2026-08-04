Bamsoet Tegaskan Sinergi Pemerintah & Dunia Usaha Kunci Hadapi Gejolak Ekonomi Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet menegaskan pertemuan pimpinan KADIN Indonesia dengan Presiden Prabowo Subianto selama lebih dari tiga jam di Istana Negara merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah dan dunia usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Di tengah perlambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, perubahan rantai pasok global, hingga meningkatnya persaingan investasi antarnegara, komunikasi yang intensif antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Pertemuan yang dihadiri pengurus KADIN dari 38 provinsi dan perwakilan asosiasi tersebut juga memperlihatkan komitmen pemerintah menjadikan dunia usaha sebagai mitra strategis dalam mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, serta memperkuat ekonomi daerah.

"Presiden Prabowo memberikan pesan yang sangat jelas bahwa kemajuan bangsa hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah, dunia usaha, akademisi, pekerja, dan seluruh elemen nasional bergerak dalam semangat kolaborasi," kata Bamsoet yang juga Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan KADIN Indonesia.

Lebih lanjut Bamsoet menyampaikan KADIN memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan arahan tersebut menjadi langkah nyata yang mampu mendorong investasi, memperkuat industri nasional, meningkatkan ekspor, serta membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.

Ketua ke-15 MPR itu menilai arah kebijakan Presiden Prabowo sangat relevan dengan tantangan ekonomi saat ini.

Dana Moneter Internasional (IMF) masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tidak banyak berubah, sementara berbagai negara berlomba menarik investasi melalui reformasi regulasi, insentif fiskal, dan penguatan industri strategis.

Indonesia memiliki peluang besar karena stabilitas politik yang terjaga, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, serta pasar dalam negeri yang besar.