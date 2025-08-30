menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Bamus Betawi Ajak Warga Jaga Kondisi Jakarta Tetap Damai

Bamus Betawi Ajak Warga Jaga Kondisi Jakarta Tetap Damai

Bamus Betawi Ajak Warga Jaga Kondisi Jakarta Tetap Damai
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Massa aksi demo 28 Agustus 2025 saat bentrok dengan petugas kepolisian di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bamus Betawi mengajak warga untuk bersama-sama menjaga Jakarta agar kembali damai dan tidak mudah terprovokasi terhadap aksi kericuhan.

Ketua Umum Bamus Betawi Riano P Ahmad turut mencermati situasi dan kondisi yang terjadi, dan terus mengimbau terkait gelombang demonstarsi di sejumalah titik di Ibu Kota.

"Kami mengajak kepada warga Jakarta untuk menyampaikan aspirasinya tanpa melakukan kekerasan atau merusak fasilitas publik, termasuk kepada aparat yang bertugas menjalankan pengamanan aksi. Yuk, kita jaga sama-sama Jakarta," kata Riano, Sabtu.

Baca Juga:

Menurut Riano, warga Jakarta harus bisa menahan diri menjaga situasi Jakarta tetap kondusif, dan menggelar aksi tanpa kekerasan ataupun perusakan fasilitas publik.

"Kami meminta warga tetap menjaga keselamatan diri. Kami berharap semua pihak ikut menjaga keamanan dan ketertiban di Jakarta. Kita sesama anak bangsa tidak boleh terprovokasi, mari menjaga persaudaraan," ujar Riano.

Di sisi lain, Riano juga menekankan agar aparat keamanan melakukan penanganan unjuk rasa dengan cara-cara persuasif dan humanis.

Baca Juga:

Menurut Riano, penting untuk menurunkan eskalasi atau ketegangan aksi massa di lapangan agar keamanan dan konduktivitas Jakarta tetap terjaga serta tidak merusak fasilitas publik demi kenyamanan bersama.

Lebih lanjut, Riano menyebut tidak boleh ada lagi masyarakat maupun dari pihak aparat yang menjadi korban kekerasan dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.

Bamus Betawi mengajak warga untuk bersama-sama menjaga Jakarta agar kembali damai dan tidak mudah terprovokasi terhadap aksi kericuhan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI