jpnn.com, JAKARTA - Badan Musyawarah (Bamus) Betawi menegaskan komitmennya menjaga persatuan, memperkuat jati diri, dan melestarikan budaya Betawi di tengah transformasi Jakarta menuju kota global.

Penguatan kelembagaan, konsolidasi organisasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi sejumlah agenda penting untuk memastikan masyarakat Betawi tetap berperan dalam pembangunan ibu kota.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun Bamus Betawi 2026 bertema 'Meneguhkan Jati Diri, Memperkuat Persatuan, Menentukan Arah Masa Depan di Jakarta Kota Global' di Grand Orchardz, Jakarta Pusat, Minggu (15/11).

Baca Juga: Fadli Zon Minta Bamus Betawi Rapatkan Barisan Kembangkan Budaya Jakarta

Kegiatan ini menjadi momentum evaluasi perjalanan organisasi sekaligus merumuskan arah perjuangan masyarakat Betawi ke depan.

Ketua Umum Bamus Betawi H. Riano P Ahmad mengatakan kegiatan organisasi sepanjang Januari hingga November 2026 secara umum berjalan baik.

Sejumlah agenda kebudayaan dapat terlaksana berkat dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya Dinas Kebudayaan.

Baca Juga: Dewan Adat Bamus Betawi Berbagi Kurban untuk Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah Lebaran Betawi dan Pekan Kebudayaan Daerah (PKD).

Riano menyebut pelaksanaan PKD selama tiga hari berhasil menarik lebih dari 30.000 pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia.