jpnn.com, JAKARTA - DPP Baitul Muslimin Indonesia (BAMUSI) menyelenggarakan kegiatan Madrasah Muballigh Muda Kebangsaan di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (18/11).

Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto itu diikuti 50 peserta dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Ketua Bidang Muballigh Kebangsaan DPP BAMUSI Syarifah Raguan Aljufri mengatakan bahwa Madrasah Muballigh Muda Kebangsaan menjadi salah satu program yang diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan BAMUSI.

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Melalui pelatihan ini, BAMUSI berupaya menyiapkan kader-kader pendakwah yang memiliki bekal pengetahuan agama, keterampilan komunikasi, serta kemampuan memahami dinamika sosial dan kebangsaan.

"Pelatihan ini tidak dirancang sebagai kegiatan yang berhenti di Jakarta. BAMUSI berencana mengembangkan program serupa ke berbagai daerah agar pendidikan mubaligh muda dapat menjangkau lebih banyak kalangan. Perluasan program ini diharapkan menjadi bagian dari penguatan jaringan dakwah sekaligus penyebarluasan nilai-nilai Islam Kebangsaan di berbagai wilayah Indonesia," tegas Syarifah.

Dia melanjutkan, melalui Madrasah Muballigh Muda Kebangsaan, BAMUSI ingin membangun tradisi dakwah yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian ajaran agama, tetapi juga pada pendidikan umat, kepedulian terhadap kaum dhuafa, dan penguatan kehidupan kebangsaan.

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Tantangannya adalah melahirkan mubaligh yang mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam tindakan nyata di tengah persoalan masyarakat.

Sementara itu, dalam sambutannya, Hasto menyoroti posisi strategis mubaligh dalam kehidupan umat. Menurut dia, tugas seorang mubaligh tidak berhenti pada penyampaian pesan-pesan keagamaan.