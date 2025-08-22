Ban Bridgestone M858 Diklaim Andal Untuk Truk Ringan

jpnn.com, JAKARTA - Bridgestone Indonesia baru saja memperkenalkan ban truk ringan yaitu Bridgestone M858.

Ban anyar itu diklaim mampu memberikan efisiensi, ketahanan, dan nilai operasional yang baik pada kendaraan logistik.

Bridgestone M858 tersedia dalam ukuran 7.50R16 123/119L, ini sekaligus melengkapi jajaran produk Light & Medium Truck Radial (LSR) Bridgestone yang sebelumnya sudah ada seperti L330, G530, dan R294.

“Dengan M858, kami tidak hanya menghadirkan produk dengan performa unggul dan teknologi yang dirancang memastikan kelancaran operasional bisnis, tetapi juga melengkapinya dengan dukungan jaringan layanan luas, termasuk 26 Bridgestone Truck Tire Center (BTTC)," ungkap President Director Bridgestone Indonesia, Mukiat Sutikno dalam keterangannya, Jumat (22/8).

Ban Bridgestone M858 diklaim menawarkan keunggulan seperti casing lebih kokoh, bead konstruksi yang kuat, umur telapak lebih panjang 7 persen, dan fleksibilitas medan.

Dengan begitu, lanjut Mukiat, pengguna ban M858 bisa menekan biaya operasional lebih optimal.

Melalui program kampanye khusus, konsumen bisa menikmati harga spesial untuk pembelian ban M858, L330, G530, dan R294, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Bridgestone juga menggelar Garage Shop Campaign di jaringan mitra TOMO, BTTC, BFP, serta toko ban umum.