Band asal Malaysia, The Alif Luncurkan Antologi Sakit Otak

jpnn.com, JAKARTA - Band indie rock asal Malaysia, The Alif, resmi meluncurkan album kedua yang bertajuk Antologi Sakit Otak.

Album tersebut dirilis dalam format compact disc (CD) melalui kerja sama dengan label rekaman asal Jakarta, demajors.

Dalam Antologi Sakit Otak, The Alif menyuguhkan 9 lagu dengan beragam tema yang mengangkat kehidupan, emosi, serta pengamatan terhadap masyarakat.

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Album Antologi Sakit Otak diproduksi secara independen, memperlihatkan kematangan The Alif dari segi penulisan lagu, aransemen musik, dan penceritaan.

Musik pada album ini memadukan elemen Britpop, alternative rock, dan indie yang telah menjadi identitas musikal The Alif sejak awal terbentuk.

Kritikan Sosial membuka album sebagai trek pengantar yang memadukan aransemen musik dengan kutipan pidato Che Guevara saat berpidato di sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

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Lagu itu menjadi pembuka bagi tema-tema yang diangkat dalam album, sekaligus mengajak pendengar memasuki perjalanan naratif Antologi Sakit Otak.

Berlanjut dengan Ya Ya Ya, sebuah lagu yang mengangkat persoalan budaya masyarakat modern yang semakin bergantung pada pengakuan dan perhatian di media sosial.