Band Competition Jakarta Economic Forum 2025 Berhadiah Ratusan Juta Rupiah

jpnn.com, JAKARTA - Ajang musik bergengsi kembali hadir di ibu kota. Band Competition Jakarta Economic Forum (JEF) 2025 resmi dibuka, menghadirkan panggung prestisius bagi pelajar SMA/sederajat, mahasiswa, hingga pegawai bank anggota BMPD Provinsi DKI Jakarta untuk menunjukkan bakat bermusik mereka.

Jakarta Economic Forum (JEF) merupakan kolaborasi berbagai komponen pelaku usaha industri kreatif mulai dari UMKM, komunitas, hingga musik.

Jakarta adalah pusat industri kreatif, dan musik menjadi salah satu kekuatan utama.

Kompetisi ini menjadi bagian penting dari rangkaian Jakarta Economic Forum (JEF) 2025, yang mengusung semangat “Kreativitas Tanpa Batas untuk Wujudkan Jakarta Kota Global”.

Acara ini merupakan wujud sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Kantor OJK Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi serta BMPD Provinsi DKI Jakarta.

Selain menjadi ajang kreativitas, penyelenggaraan Band Competition juga mencerminkan kepedulian bersama melalui gerakan #JagaJakarta, yaitu mendorong partisipasi generasi muda dalam menjaga semangat positif, inklusif, dan produktif di ibu kota.

Para peserta berkesempatan meraih gelar Band Terbaik, Band Favorit, dan Best Player, dengan total hadiah mencapai ratusan juta rupiah (pajak ditanggung pemenang). Tidak hanya itu, pendaftar pertama di setiap kategori juga akan mendapatkan hadiah menarik dari panitia.

Ajang ini semakin bergengsi dengan hadirnya jajaran juri ternama, antara lain Bebi Romeo (musisi dan produser), Fatin Shidqia Lubis (penyanyi jebolan X Factor Indonesia), serta Barry Likumahuwa (bassist dan komposer jazz).