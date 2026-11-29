jpnn.com - JAKARTA – Banda Aceh menargetkan identitas sebagai Kota Parfum di Indonesia dapat terwujud di 2028.

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengungkapkan identitas Kota Parfum di Indonesia bukan sekadar kebanggaan belaka, tetapi meningkatkan perekonomian petani nilam, sekaligus membuka peluang usaha baru bagi pelaku ekonomi kreatif.

Pihaknya benar-benar serius mewujudkan itu dengan melakukan berbagai persiapan, seperti pembangunan Laboratorium parfum, Taman Atsiri, dan Tugu Parfum.

Penguatan sumber daya salah satunya dengan pelatihan peracik parfum melibatkan perguruan tinggi dan mitra internasional.

Dengan nilam sebagai salah satu komoditas unggulan yang memiliki sejarah panjang perdagangan sejak 130 tahun lalu, pihaknya tak ingin identitas nilam menghilang dari Aceh.

“Nilam merupakan komoditas yang paling unggul di Aceh karena punya sejarah panjang luar biasa. Kamj ingin kota parfum ini bisa membantu para petani nilam dan menjaga legasi nilam Aceh,” ujar Illiza dalam peluncuran Road to Banda Aceh Kota Parfum Indonesia: Legacy of Patchouli di Jakarta, Sabtu (28/11).

Menurutnya, nilam Aceh berkualitas tinggi karena memiliki kandungan patchouli alcohol 30-40 persen.

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Data Centre for the Promotion of Imports from developing countries (CBI), Indonesia memasok 85-90 persen kebutuhan minyak nilam dunia.

Potensi itu tergambar di 2025, yang mana nilai ekspor minyak nilam murni Aceh tercatat sekitar Rp33,8 miliar.