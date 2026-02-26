menu
Bandar Narkoba Koko Erwin Penyuap AKBP Didik Kini Diburu Bareskrim

Bandar Narkoba Koko Erwin Penyuap AKBP Didik Kini Diburu Bareskrim
Foto terduga bandar narkoba bernama Erwin alias Koko Erwin yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polri. (ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri)

jpnn.com - Tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengambil alih pengejaran terduga bandar narkoba bernama Erwin alias Koko Erwin yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Koko Erwin sebelumnya disebut-sebut sebagai penyuap mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.

Bandar Narkoba Koko Erwin Penyuap AKBP Didik Kini Diburu BareskrimEks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (kedua kanan), digiring petugas keluar dari ruang sidang KKEP di Gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/2). Foto: Nadia Putri Rahmani/Antara

"Benar bahwa Dittipidnarkoba Bareskrim Polri mengambil alih pengejaran DPO Erwin,” kata Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

Erwin merupakan terduga bandar narkoba yang diburu atas dugaan memberi suap Rp 1 miliar kepada AKBP Didik Putra Kuncoro.

Atas peran tersebut, Koko Erwin telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB.

Dalam dokumen surat DPO yang diterima ANTARA, surat tersebut diterbitkan pada 21 Februari 2026 dan ditandatangani oleh Dirtipidnarkoba Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso.

Untuk data tersangka, bandar narkoba tersebut memiliki nama lengkap Erwin Iskandar.

Tersangka bandar narkoba Erwin Iskandar alias Koko Erwin penyuap mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro kini diburu Bareskrim Polri.

