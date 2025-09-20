menu
Bandara Ahmad Yani Semarang Tambah Rute Penerbangan, Konektivitas Jawa Tengah Kian Terbuka

Bandara Ahmad Yani Semarang Tambah Rute Penerbangan, Konektivitas Jawa Tengah Kian Terbuka

Bandara Ahmad Yani Semarang Tambah Rute Penerbangan, Konektivitas Jawa Tengah Kian Terbuka
Konektivitas Jateng kian terbuka, seiring makin banyaknya rute penerbangan dari Bandara Internasional Ahmad Yani Kota Semarang. Terbaru, maskapai Wing Air resmi membuka rute Semarang-Surabaya pada Jumat 19 September 2025. Foto: Humas Pemprov Jateng.

jpnn.com - SEMARANG - Bandar Udara Internasional Ahmad Yani Semarang, Jawa Tengah, menambah rute penerbangan.

Konektivitas transportasi udara dari Jateng kian terbuka, seiring makin banyaknya rute penerbangan dari Bandara Internasional Ahmad Yani Kota Semarang.

Terbaru, maskapai Wing Air resmi membuka rute Semarang-Surabaya pada Jumat 19 September 2025.

Rute ini dilayani menggunakan pesawat ATR 72-600 berkapasitas 72 kursi kelas ekonomi.

Penambahan rute penerbangan Semarang-Surabaya ini sebagai dampak positif seusai penerbangan internasional diaktifkan kembali.

Pada awal September, Bandara Ahmad Yani resmi membuka rute Semarang-Malaysia dengan penerbangan setiap hari. Dalam waktu dekat juga akan dibuka rute Semarang -Singapura.

Penerbangan Semarang-Surabaya itu menambah rute domestik yang saat ini sudah ada. Sebelumnya, juga sudah ada penerbangan langsung dari Semarang menuju Jakarta, Makassar, Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, dan kota-kota lainnya.

Corporate Communications Strategic of Wings Air Danang Mandala Prihantoro mengatakan pesawat ATR 72-600 ini menawarkan pengalaman terbang yang nyaman serta praktis untuk perjalanan jarak dekat dan menengah.

