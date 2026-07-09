Bandara di Bandung Ini Segera Aktif Lagi, Siap Layani 11 Rute Domestik dan Internasional
jpnn.com - Rencana mengaktifkan kembali Bandara Husein Sastranegara sampai hari ini masih terus digodok oleh pemerintah.
Reaktivasi bandara internasional itu diyakini bisa menjadi katalis bagi peningkatan investasi dan pergerakan wisatawan antara Bandung dan Malaysia.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan pemerintah telah menyelesaikan berbagai pembahasan terkait aktivasi kembali bandara tersebut yang nantinya akan melayani penerbangan domestik maupun internasional.
Rute internasional yang diproyeksikan kembali beroperasi meliputi Kuala Lumpur, Johor Baru, dan Singapura. Sedangkan penerbangan domestik akan melayani Medan, Pekanbaru, Padang, Batam, Pontianak, Makassar, dan Denpasar.
Menurut Farhan, tantangan kenaikan harga tiket akibat kondisi ekonomi global harus dijawab dengan meningkatkan daya tarik destinasi.
"Yang harus kita lakukan adalah menjadikan Bandung, Jawa Barat, dan Selangor sebagai destinasi investasi dan wisata yang semakin menarik," kata Farhan di Bandung, Kamis (9/7/2026).
Ia menerangkan, Pemkot Bandung terus melakukan berbagai persiapan agar reaktivasi Bandara Husein berjalan optimal. Perbaikan infrastruktur menjadi fokus utama menjelang kembali beroperasinya bandara.
"Kami sedang memperbaiki jalan akses menuju bandara, normalisasi drainase, serta peningkatan penerangan jalan umum (PJU). Untuk pengelolaan parkir akan dilakukan oleh lembaga pengelola parkir yang bekerja sama langsung dengan Lanud Husein Sastranegara," ucapnya.
Pemkot Bandung mematangkan reaktivasi Bandara Husein Sastranegara. Ditargetkan kembali beroperasi Agustus-September dengan 11 rute penerbangan.
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