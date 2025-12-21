Bandara Husein Sastranegara Akhirnya Buka Penerbangan Rute Jawa Tengah

jpnn.com, BANDUNG - Bandara Husein Sastranegara resmi membuka rute penerbangan Bandung - Semarang (PP) dan Bandung - Solo (PP) dengan maskapai Wings Air.

Kehadiran rute itu bertujuan bisa menambah pilihan moda transportasi wisatawan yang hendak berkunjung ke wilayah Bandung Raya, khususnya menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pembukaan rute baru diharapkan bisa meningkatkan pasar wisatawan domestik dan luar negeri, khususnya area Bandung Raya.

"Hari ini ada penerbangan yang kedua setelah kemarin ada satu penerbangan. Semoga jalur penerbangan dari Bandung - Semarang dan Solo ini menjadi jalur penebangan yang padat penumpang," kata Dedi ditemui saat menghadiri penerbangan perdana Wings Air rute Bandung - Semarang di Bandara Husein Sastranegara, Minggu (21/12/2025).

Penerbangan Bandung - Semarang menambah rute baru di Bandara Husein Sastranegara melalui maskapai Wings Air.

Sebelumnya, ada rute penerbangan Bandung - Solo, Bandung - Surabaya, hingga Bandung - Yogyakarta melalui maskapai Susi Air.

Dedi pun berharap, ke depannya jadwal penerbangan rute Jawa Tengah itu tidak hanya beroperasi dua kali dalam sepekan, namun bisa setiap hari.

Tujuannya yakni agar industri wisata di Bandung semakin bergeliat.