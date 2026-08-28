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Bandara Husein Sastranegara Beroperasional Lagi, Jumlah Penumpang Masih Jauh Dari Target

Bandara Husein Sastranegara Beroperasional Lagi, Jumlah Penumpang Masih Jauh Dari Target
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Pesawat Garuda Indonesia mendarat di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Target Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk mengembalikan jumlah penumpang Bandara Husein Sastranegara masih menjadi tantangan.

Saat ini jumlah penumpang bandara setelah resmi direaktivasi pada 14 Agustus lalu, jumlah penumpangnya baru sekitar 1.000 per hari.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan angka tersebut masih jauh dari target awal yang dipatok sekitar 3.000 penumpang per hari.

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"Sejauh ini karena memang jumlah penerbangan masih belum banyak semuanya baik-baik saja, everybody happy. Kurang lebih ini sehari paling baru seribu penumpang dari target awal kami tiga ribu penumpang," kata Farhan di Bandung, Jumat (28/8/2026).

Menurut Farhan, saat ini dampak perekonomian serta beberapa hal lainnya masih belum terasa signifikan karena jumlah penumpang masih belum mencapai target.

Dia meyakini, apabila target 3.000 tercapai maka dampaknya akan terlihat.

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"Kalau tiga ribu penumpang itu kami mulai merasakan bebannya bertambah," ucapnya.

Pemkot Bandung sendiri memiliki target jangka panjang untuk mengembalikan jumlah penumpang Bandara Husein Sastranegara hingga sekitar 2,7 juta penumpang.

Pemkot Bandung mengungkapkan tantangan mengembalikan jumlah penumpang di Bandara Husein Sastranegara.

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