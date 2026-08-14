Bandara Husein Sastranegara Kembali Dibuka, Ada Garuda Bandung-Denpasar
jpnn.com - BANDUNG - Penerbangan perdana maskapai Garuda Indonesia rute Bandung-Denpasar, Denpasar-Bandung, menandai dimulainya kembali aktivitas penerbangan komersial di Bandar Udara Husein Sastranegara, Kota Bandung.
Maskapai milik pemerintah Indonesia itu mengangkut 162 penumpang dari Bandara Internasional I Gusti Ngurai Rai pukul 09.10 WITA dan mendarat di landasan Bandara Husein Sastranegara pada Jumat (14/8) pukul 10.00 WIB.
Pantauan JPNN di lokasi, pesawat jenis Boeing 337 seri 800 Next Generation itu mendarat tepat di landasan bandar udara.
Pilot pesawat dengan nomor penerbangan GA335 itu membawa ratusan penumpang dalam penerbangan perdana di Bandara Husein Sastranegara.
Masyarakat pun menyambut baik kembali dibukanya Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan komersial.
Salah satunya pasangan suami-istri, Rana dan Santi, yang berkesempatan jadi bagian penumpang pertama yang tiba di Bandara Husein.
"Kami sudah tiga tahun setiap pulang selalu lewat Jakarta, sekarang ke Bandung lagi, happy banget sih," kata Rana saat ditemui di Bandara Husein, Jumat (14/8).
Rana mengungkapkan, ia dan istrinya adalah orang asli Bandung yang kini merantau di Pulau Dewata.
Bandara Husein Sastranegara kembali melayani penerbangan komersial. Rute Bandung-Denpasar dibuka, memudahkan warga langsung ke Bali.
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