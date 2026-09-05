Bandara Husein Sastranegara Perkuat Konektivitas Penerbangan, Super Air Jet Bakal Layani 6 Rute Ini

jpnn.com, BANDUNG - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports terus memperkuat konektivitas penerbangan di Bandara Husein Sastranegara.

Hal itu dilakukan guna mendukung kemudahan aksesibilitas masyarakat dan mengakselerasi pertumbuhan pariwisata serta perekonomian di Jawa Barat, khususnya Bandung.

“Kami secara aktif membuka peluang dan mengundang maskapai untuk bersama-sama mengembangkan konektivitas penerbangan di Bandara Husein Sastranegara. Sejak penerbangan pesawat jet berbadan sedang seperti Boeing 737-800 beroperasi kembali pada 14 Agustus 2026, Bandara Husein Sastranegara telah melayani sejumlah rute penerbangan domestik dari dan ke Denpasar, Kualanamu, Balikpapan, Surabaya dan Palembang, yang dioperasikan oleh maskapai Garuda Indonesia dan Citilink," ujar General Manager Bandara Husein Sastranegara Granito W. Hindrawan.

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Dalam waktu dekat maskapai Super Air Jet juga akan membuka penerbangan di Bandara Husein Sastranegara dengan rute antara lain dari dan ke Kualanamu, Denpasar, Pekanbaru, Makassar, Pontianak dan Balikpapan.

“Konektivitas penerbangan terus dikembangkan melalui penambah rute dan frekuensi penerbangan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders,” kata Granito.

Sejalan dengan pengembangan konektivitas penerbangan, Bandara Husein Sastranegara memproyeksikan pertumbuhan jumlah penumpang.

Pada 2026, jumlah penumpang diproyeksikan sebanyak 437.000 penumpang, dan pada 2027 ditargetkan mencapai 1,4 juta penumpang dengan 12.600 pergerakan pesawat.

"Lonjakannya cukup signifikan terutama di penumpang, karena memang jumlah penumpang yang sudah kami layani sampai dengan saat ini, sejak Januari itu hampir mencapai 30 ribu, sementara di tahun sebelumnya hanya 2.500 penumpang," ungkap Granito.(chi/jpnn)