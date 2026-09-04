Bandara Husein Sastranegara Siap Melayani Penerbangan Internasional

jpnn.com, BANDUNG - Bandara Husein Sastranegara siap kembali melayani penerbangan internasional.

General Manager (GM) Bandara Husein Sastranegara Granito W. Hindrawan mengatakan saat ini pihaknya telah menyiapkan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan layanan penerbangan internasional.

Rencananya, Bandara Husein Sastranegara akan mulai melayani penerbangan interna?ional mulai Oktober 2026.

Kementerian Perhubungan bersama PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports saat ini sedang merampungkan proses pembaruan status bandara tersebut dan menyelesaikan finalisasi fisik terminal internasional (keberangkatan dan kedatangan) yang dijadwalkan rampung pada akhir September 2026.

“Kesiapan tentunya sudah kami lakukan, mencakup fasilitas pelayanan penumpang dan operasional penerbangan, serta didukung dengan koordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait. Kami juga sudah melakukan perbaikan dan peremajaan seluruh area penumpang dan operasional,” ujar Granito di Bandara Husein Sastranegara, Jumat (4/9).

“Sementara, untuk perluasan terminal tidak kami lakukan, meski terbatas lahannya tetapi masih bisa kami maksimalkan,” imbuhnya.

Adapun rute penerbangan internasional yang akan beroperasi yaitu Singapura, Kuala Lumpur & Johor Baru, dengan Maskapai SCOOT dan Trans Nusa.

Granito menjelaskan proyeksi jumlah penumpang internasional tahun ini ditargetkan mencapai 51.618 penumpang dan sementara untuk 2027 ditargetkan sebanyak 413.571 penumpang.