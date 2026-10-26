Bandara Riyadh Kembali Dibuka Sebagian Pascaserangan Houthi, AS Peringatkan Ancaman Keamanan

jpnn.com - WASHINGTON - Bandar Udara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, kembali melayani sebagian penerbangan pada Minggu (25/10). Bandara utama di Ibu Kota Riyadh itu sempat ditutup sekitar dua pekan akibat serangan kelompok Houthi dari Yaman.

Operasional penerbangan di bandara tersebut sebelumnya dihentikan menyusul serangan Houthi pada 10 Oktober yang menewaskan 13 korban dan melukai lebih dari 300 orang lainnya.

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Arab Saudi merilis peringatan akan meningkatnya ancaman keamanan dari kelompok Houthi di Yaman, menyusul dibukanya kembali sebagian bandara setelah serangkaian serangan rudal dan drone.

Baca Juga: Menhub Minta Maskapai Penuhi Hak Penumpang Seusai Bandara di Riyadh Ditutup

Dalam peringatan keamanan yang diperbarui pada Minggu (25/10), misi diplomatik AS menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri telah memerintahkan pegawai pemerintah non-esensial beserta keluarga mereka untuk meninggalkan Arab Saudi terhitung sejak 23 Oktober, dengan alasan peningkatan risiko keselamatan.

"Kelompok Houthi yang didukung Iran telah terlibat dalam aksi permusuhan terhadap Arab Saudi, termasuk serangan terhadap bandara sipil dan infrastruktur penting lainnya yang mengakibatkan korban jiwa di antara warga sipil serta gangguan perjalanan yang parah," demikian pernyataan Kedubes AS.

Kelompok Houthi—yang telah menguasai ibu kota Yaman, Sanaa, dan berbagai wilayah lainnya sejak 2014—kembali melancarkan pertempuran melawan pasukan pemerintah yang didukung Saudi pada Juli lalu seiring runtuhnya gencatan senjata 2022.

Baca Juga: Rudal Houthi Hantam Istana Kepresidenan Yaman

Selain sektor penerbangan, kelompok tersebut juga menargetkan fasilitas-fasilitas energi milik Saudi.

"Aksi permusuhan ini berpotensi meningkat dengan cepat melampaui wilayah langsung tersebut," kata pihak kedutaan.