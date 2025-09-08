menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bandara Semarang Kembali Layani Penerbangan Internasional, Bea Cukai Siap Beri Pelayanan

Bandara Semarang Kembali Layani Penerbangan Internasional, Bea Cukai Siap Beri Pelayanan

Bandara Semarang Kembali Layani Penerbangan Internasional, Bea Cukai Siap Beri Pelayanan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tri Utomo Hendro Wibowo mengatakan pihaknya turut memberikan pelayanan kepabeanan. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, SEMARANG - Penerbangan internasional kembali hadir di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang pada Jumat (05/09).

Maskapai AirAsia membuka rute perdana Kuala Lumpur–Semarang dengan jumlah penumpang lebih dari 160 orang.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tri Utomo Hendro Wibowo mengatakan pihaknya turut memberikan pelayanan kepabeanan dalam kedatangan perdana ini.

Baca Juga:

“Kami tak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga memastikan keamanan dengan mengawasi barang bawaan penumpang. Ini menjadi komitmen kami dalam mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya lainnya,” ujarnya.

Sejak pandemi Covid-19 melanda, penerbangan internasional di Semarang ditutup.

Hanya satu kali penerbangan internasional yang berlangsung pada Agustus 2023 untuk melayani jemaah Umrah.

Baca Juga:

Kini, dengan dibukanya rute AirAsia, penerbangan reguler internasional dari dan menuju Semarang kembali berjalan.

Pada kesempatan ini, turut diterapkan penggunaan aplikasi All Indonesia secara wajib.

Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tri Utomo Hendro Wibowo mengatakan pihaknya turut memberikan pelayanan kepabeanan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI