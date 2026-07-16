Bandara SMB II Palembang Catat Tren Positif, Penumpang Tembus 1,37 Juta
jpnn.com, PALEMBANG - Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang mencatat kinerja menggembirakan sepanjang Semester 1 2026.
Jumlah pergerakan pesawat maupun penumpang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Ini menandakan aktivitas penerbangan di Sumatera Selatan terus tumbuh.
Data PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) menunjukkan selama Januari hingga Juni 2026 Bandara SMB II melayani 9.781 pergerakan pesawat, meningkat 4,30 persen dibanding Semester 1 2025 yang mencapai 9.378 pergerakan.
Dari jumlah tersebut, penerbangan domestik mendominasi dengan 9.069 pergerakan, sedangkan penerbangan internasional tercatat 712 pergerakan.
Pertumbuhan juga terlihat dari jumlah penumpang.
Sepanjang Semester 1 2026 Bandara SMB II melayani 1.371.262 penumpang, naik 1,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1.355.008 penumpang.
Adapun perrinciannya, penumpang domestik mencapai 1.274.824 orang, sedangkan penumpang internasional sebanyak 96.438 orang.
Penumpang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tembus 1,37 juta penumpang pada Semester 1 2026.
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