menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Bandara SMB II Palembang Catat Tren Positif, Penumpang Tembus 1,37 Juta

Bandara SMB II Palembang Catat Tren Positif, Penumpang Tembus 1,37 Juta

Bandara SMB II Palembang Catat Tren Positif, Penumpang Tembus 1,37 Juta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bandara SMB II Palembang. Foto: dokumen Bandara SMB II Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang mencatat kinerja menggembirakan sepanjang Semester 1 2026. 

Jumlah pergerakan pesawat maupun penumpang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Ini menandakan aktivitas penerbangan di Sumatera Selatan terus tumbuh. 

Baca Juga:

Data PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) menunjukkan selama Januari hingga Juni 2026 Bandara SMB II melayani 9.781 pergerakan pesawat, meningkat 4,30 persen dibanding Semester 1 2025 yang mencapai 9.378 pergerakan. 

Dari jumlah tersebut, penerbangan domestik mendominasi dengan 9.069 pergerakan, sedangkan penerbangan internasional tercatat 712 pergerakan. 

Pertumbuhan juga terlihat dari jumlah penumpang.

Baca Juga:

Sepanjang Semester 1 2026 Bandara SMB II melayani 1.371.262 penumpang, naik 1,20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 1.355.008 penumpang. 

Adapun perrinciannya, penumpang domestik mencapai 1.274.824 orang, sedangkan penumpang internasional sebanyak 96.438 orang. 

Penumpang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang tembus 1,37 juta penumpang pada Semester 1 2026.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI