Bandara SMB II Palembang Diselimuti Kabut Asap, Sejumlah Penerbangan Terganggu

jpnn.com - Aktivitas penerbangan sejumlah pesawat di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang terganggu akibat jarak pandang yang terbatas, Kamis (1/10/2026).

Gangguan terjadi pada sejumlah jadwal keberangkatan dan kedatangan. Selain keterlambatan, satu pesawat tujuan Palembang dialihkan ke bandara lain dan satu lagi kembali ke bandara asal.

Pada penerbangan keberangkatan, Super Air Jet nomor penerbangan IU 302 rute Palembang-Pangkalpinang yang dijadwalkan berangkat pada pukul 06.20 WIB baru berangkat pukul 07.41 WIB.

Penerbangan tersebut terdampak jarak pandang di Pangkalpinang sekitar 300 meter dan Palembang 500 meter.

Sementara itu, Batik Air nomor penerbangan ID 7054 rute Palembang-Halim Perdanakusuma yang dijadwalkan berangkat pukul 09.00 WIB baru berangkat pada pukul 09.29 WIB.

Sejumlah penerbangan lainnya belum mencatat waktu keberangkatan, yakni Pelita Air nomor penerbangan IP 311 rute Palembang-Jakarta Jet IU 964 rute Palembang-Kualanamu, Super Air Jet kode penerbangan IU 871 rute Palembang-Jakarta, serta Garuda Indonesia nomor penerbangan GA 107 rute Palembang-Jakarta.

Pada sisi kedatangan, Citilink nomor penerbangan QG 980 rute Jakarta-Palembang dengan jadwal tiba pukul 07.10 WIB tercatat melakukan return to base (RTB) atau kembali ke bandara asal.

Selain itu, Super Air Jet nomor penerbangan IU 933 rute Yogyakarta-Palembang yang dijadwalkan tiba pukul 08.50 WIB dialihkan ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.