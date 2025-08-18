Bandara SMB II Palembang Tambah 2 Maskapai Rute Internasional, Ini Jadwalnya

jpnn.com, PALEMBANG - Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang akan menambah dua maskapai penerbangan rute Internasional dalam waktu dekat.

Adapun dua maskapai tersebut yakni Malindo Air dan Scoot Air.

"Malindo Air dan Scoot Air dipastikan akan segera membuka layanan penerbangan langsung dari dan ke luar negeri," ungkap General Manager Bandara SMB II Palembang Iwan Winaya Mahdar, Senin (18/8/2025).

Malindo dijadwalkan mulai beroperasi pada September 2025 dengan rute Palembang-Malaysia pulang pergi.

Sementara itu, Scoot direncanakan membuka layanan penerbangan Palembang-Singapura mulai Januari 2026.

“Belum genap dua tahun dibukanya kembali penerbangan internasional, kami sudah ada layanan penerbangan internasional. Nanti pada September dan Januari akan ada lagi,” beber Iwan.

Menurutnya, minat masyarakat terhadap penerbangan internasional melalui Bandara SMB II Palembang terus meningkat.

Hal tersebut terlihat dari tingkat keterisian penumpang (load factor) maskapai Air Asia yang melayani rute Palembang-Kuala Lumpur sejak pertengahan Juli 2025 yang mencapai hampir 95 persen setiap harinya.