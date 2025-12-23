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Bandara Soetta Ditutup Sementara, Tim Persija Naik Bus

Bandara Soetta Ditutup Sementara, Tim Persija Naik Bus
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Bandara Soekarno Hatta. Ilustrasi Foto: Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menghadapi Borneo FC pada laga perdana kedua tim dalam Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu 5 September 2026. Pada pertandingan tersebut, Persija menang 1-0.

Tim Persija harus melalui jalur D.I. Yogyakarta untuk kembali ke Jakarta dari Samarinda, Kalimantan Timur, karena Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) ditutup sementara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

"Kami naik bus Yogyakarta-Jakarta," ujar Media Officer Persija Kukuh Wahyudi ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu (6/9) malam.

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Kukuh menjelaskan, Persija mesti mengubah rencana perjalanan pulang mereka karena situasi terbaru.

Awalnya, skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong dijadwalkan terbang dari Samarinda ke Bandara Soetta, Tangerang, pada Minggu (6/9).

Namun, tim Macan Kemayoran harus ke Balikpapan terlebih dahulu sebelum menumpang pesawat ke Yogyakarta.

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Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Ibu Kota.

Persija mesti mengejar waktu lantaran persiapan menghadapi pertandingan penting melawan rivalnya, Persib, pada lanjutan Super League 2026/2027, Sabtu (12/9), di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Persija Jakarta mengejar waktu lantaran persiapan menghadapi pertandingan penting melawan rivalnya, Persib Bandung.

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