Bandara Soetta Ditutup Sementara, Tim Persija Naik Bus

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta menghadapi Borneo FC pada laga perdana kedua tim dalam Super League 2026/2027 di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu 5 September 2026. Pada pertandingan tersebut, Persija menang 1-0.

Tim Persija harus melalui jalur D.I. Yogyakarta untuk kembali ke Jakarta dari Samarinda, Kalimantan Timur, karena Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (Bandara Soetta) ditutup sementara akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

"Kami naik bus Yogyakarta-Jakarta," ujar Media Officer Persija Kukuh Wahyudi ketika dikonfirmasi dari Jakarta, Minggu (6/9) malam.

Baca Juga: Kepulangan Pemain Persija dari Samarinda Terganggu Akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kukuh menjelaskan, Persija mesti mengubah rencana perjalanan pulang mereka karena situasi terbaru.

Awalnya, skuad asuhan pelatih Shin Tae-yong dijadwalkan terbang dari Samarinda ke Bandara Soetta, Tangerang, pada Minggu (6/9).

Namun, tim Macan Kemayoran harus ke Balikpapan terlebih dahulu sebelum menumpang pesawat ke Yogyakarta.

Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan dengan bus menuju Ibu Kota.

Persija mesti mengejar waktu lantaran persiapan menghadapi pertandingan penting melawan rivalnya, Persib, pada lanjutan Super League 2026/2027, Sabtu (12/9), di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.