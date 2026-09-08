Bandara Soetta Kembali Layani 896 Penerbangan Domestik dan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) resmi beroperasi kembali pada Selasa (8/9) ini. Sebagian penerbangan juga sudah dilakukan.

General Manajer Bandara Soekarno-Hatta, Heru Karyadi mengatakan pembukaan kembali operasional di bandara tersebut dilakukan secara bertahap.

"Pada fase awal recovery, pengendalian penerbangan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan mengutakaman aspek keselamatan," ujar Heru di Jakarta, Selasa (8/9).

Adapun hingga pukul 08.00 WIB, tercatat sebanyak 90 penerbangan telah berhasil dilayani.

Hal itu terdiri dari 76 jadwal keberangkatan dan 14 kedatangan. Rinciannya ada 79 penerbangan rute domestik dan 11 rute internasional.

Bandara Soekarno-Hatta diproyeksikan melayani sekitar 113.001 penumpang, dengan jumlah 896 penerbangan pada Selasa (8/11) ini.

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Heru menyebut penerapan Air Traffic Flow Management (ATFM) sebagai bagian dari strategi pengendalian arus lalu lintas penerbangan pada fase awal pemulihan.

Heru menyebut melalui penerapan ATFM dilakukan agar arus keberangkatan dan kedatangan dapat kembali berjalan dengan aman dan tertib.