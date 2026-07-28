Bandara SSK II Pekanbaru Ubah Jam Operasional Hingga Pukul 15.00 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru memberlakukan perubahan sementara jam operasional mulai Selasa (28/7/2026) hingga 11 Agustus 2026.

Selama periode tersebut, pada 28 dan 30 Juli serta 6 dan 11 Agustus 2026, bandara hanya beroperasi dari pukul 06.00 WIB hingga 15.00 WIB.

Penyesuaian ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan Test Pit dan Field CBR, yakni pengujian kekuatan tanah sebagai bagian dari upaya meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, dan kualitas pelayanan di bandara.

General Manager Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Achmad menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dialami para pengguna jasa bandara.

“Test Pit dan Field CBR ini dilakukan untuk menguji kekuatan tanah yang bertujuan meningkatkan aspek keamanan dan pelayanan bandara. Pelaksanaan pekerjaan ini juga telah kami koordinasikan dengan seluruh stakeholder, termasuk maskapai penerbangan, untuk mengantisipasi penerbangan yang terdampak,” ujar Achmad.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian jam operasional ini hanya bersifat sementara.

Setelah pekerjaan selesai, operasional Bandara SSK II Pekanbaru akan kembali normal, yakni pukul 06.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Menurut Achmad, pihak bandara telah menyampaikan informasi kepada seluruh maskapai sejak beberapa bulan lalu sehingga penumpang yang terdampak telah menerima pemberitahuan lebih awal terkait perubahan jadwal penerbangan. (mcr36/jpnn)