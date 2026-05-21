Banding ke PSSI, Marc Klok Berjuang Tampil saat Persib Hadapi Persijap

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok harus absen pada laga terakhir BRI Super League 2025/26 melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Pemain naturalisasi itu terpaksa menepi karena akumulasi kartu kuning yang diterimanya saat menghadapi PSM Makassar pada pekan lalu.

Klok mengaku sedih dan kecewa karena berpotensi melewatkan laga penting yang bisa menentukan Persib meraih gelar juara Liga Indonesia untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Meski demikian, Klok masih berusaha agar bisa bermain karena merasa kartu kuning yang diterimanya tidak adil. Dia pun telah mengajukan banding kepada PSSI atas kartu kuning ketujuh yang diterimanya.

"Pertama-tama, saya sedih tidak bisa bermain. Saya pikir kartu kuning yang saya dapat itu tidak fair di pertandingan terakhir. Saya cuma mau ambil bola, mereka teriak-teriak sangat tidak baik," kata Klok di Bandung, Kamis (21/5).

"Saya minta untuk banding keputusan ini. Saya sangat sedih, semoga bisa dihapus kartu kuning itu," lanjutnya.

Menurutnya, absen pada laga pemungkas tentu menjadi kerugian besar baginya. Sebagai kapten tim, Klok tak ingin melewatkan atmosfer stadion yang dipastikan dipenuhi puluhan ribu Bobotoh.

Selain itu, laga penentuan ini juga mempertemukan Persib dengan Persijap, tim promosi yang pada putaran pertama sempat mengalahkan Maung Bandung dengan skor 2-1 di Jepara.