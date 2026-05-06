menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Dahlan Iskan » Bandit Sosial

Bandit Sosial

Oleh Dahlan Iskan

Bandit Sosial
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya ke Universitas Indonesia pagi ini –setelah kemarin sore ke Universitas Paramadina.

Di UI ada rekan wartawan meraih gelar doktor: disertasinya mengenai Kusni Kasdut.

Bandit SosialKusni Kasdut (tengah) saat diamankan petugas.--

Baca Juga:

Di Paramadina, yang tahun ini mulai membuka program doktor, ada diskusi tentang krisis dan manajemen krisis.

Fajar Kurniawan, wartawan itu, mencari saya sampai ke tempat senam dansa: minta saya jadi salah satu penguji dari luar universitas.

Pada awalnya saya menolak: saya tidak ahli di bidang ilmu yang jadi objek penelitian: ilmu sejarah. Tapi Fajar mengajukan alasan: Dekan Fakultas Ilmu Budaya Dr Untung Yuwono memutuskan nama saya yang disetujui. Demikian juga promotor Fajar, Prof Dr R. Tuty Nur Mutia.

Baca Juga:

Alasan mereka: sayalah wartawan yang pernah mewawancarai Kusni Kasdut. Yakni saat tokoh itu tinggal di penjara Kalisosok Surabaya –menunggu hukuman matinya dilaksanakan.

Itu sudah lama sekali. Tahun 1979-an. Saya masih jadi wartawan junior di Majalah Tempo –untuk daerah liputan Jatim.

Saya ke UI pagi ini –setelah kemarin ke Universitas Paramadina. Di UI ada rekan wartawan meraih gelar doktor: disertasinya mengenai Kusni Kasdut.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co