Bandung bjb Tandamata Umumkan Squad Proliga 2026

jpnn.com, BANDUNG - Bandung bjb Tandamata resmi mengumumkan daftar pemain tim voli putri yang akan berlaga pada kompetisi Proliga 2026. Acara peluncuran tim (team launching) digelar pada Senin, 29 Desember 2025.

Seremonial peluncuran diawali dengan penyematan jersey terbaru kepada perwakilan atlet oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Manajer Tim Bandung bjb Tandamata Asep Sukmana, Komisaris bank bjb Rudie Kusmayadi, serta Direktur Pengganti Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) Ayi Subarna.

Acara tersebut turut dihadiri Pengurus Provinsi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Jawa Barat Agus Jumaedi dan Gugi Gustaman, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Nunung Suhartini, Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Mulyana, Direktur Keuangan bank bjb Hana Dartiwan, serta para tamu undangan dan sponsor.

Direktur Pengganti Direktur Utama bank bjb, Ayi Subarna, menegaskan dukungan bank bjb terhadap Bandung bjb Tandamata merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pengembangan olahraga nasional, khususnya bola voli putri.

“Dukungan ini juga menjadi sarana untuk memperkenalkan produk, jasa, dan layanan unggulan bank bjb kepada masyarakat melalui popularitas tim Bandung bjb Tandamata,” ujarnya.

Kompetisi Proliga 2026 dijadwalkan mulai bergulir pada 8 Januari 2026. Bandung bjb Tandamata pun memasang target tinggi dalam ajang tersebut. Pelatih Kepala Tim Bandung bjb Tandamata, Risco Herlambang, menyampaikan target utama tim adalah meraih gelar juara, dengan fokus bertahap.

“Target kami tetap menjadi juara, namun tahap awal adalah lolos ke final four. Setelah itu, baru memikirkan langkah berikutnya dengan kerja keras, disiplin, dan strategi yang matang,” ujarnya.

Untuk Proliga 2026, Bandung bjb Tandamata memperkenalkan skuad yang terdiri dari 20 atlet putri. Dua pemain asing turut bergabung, yakni Sonaly Cidrao asal Brasil dan Anastasia Guerra asal Italia, keduanya berposisi sebagai outside hitter.