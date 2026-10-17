Bandung Express Mencari Keadilan dengan Ajukan Gugatan Melawan Hukum Soal Lelang Aset

jpnn.com, BANDUNG - Pemilik perusahaan otobus (PO) legendaris yang berdiri sejak 1973, Bandung Express, yang dipimpin oleh Miss Jenifer atau akrab disapa Miss Jenny, kini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan itu berkaitan rencana pelelangan aset milik perusahaannya.

"Kami sedang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Bank P. Klien saya, CV. Bandung Express, telah menjadi nasabah loyal selama 16 tahun sejak 2010. Hanya karena sisa utang sekitar Rp8 miliar, Bank P seakan tega memaksakan pelelangan aset yang nilainya jauh di atas nilai utang," ujar Benny Wullur selaku kuasa hukum Bandung Express.

Benny memerinci sisa utang kliennya tercatat sebesar Rp8.932.936.025,-. Sementara nilai aset yang dijadikan jaminan berdasarkan NJOP mencapai Rp136.054.405.000,-, sedangkan taksiran Bank P sebesar Rp76.807.876.000,-. Terdapat selisih yang sangat signifikan antara nilai utang dan nilai aset jaminan.

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"Bisa dibayangkan, sisa utang hanya sekitar Rp8 miliar, namun aset yang akan dilelang terdiri dari lima bidang tanah beserta bangunan seluas 13.817 meter persegi yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta No.732, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung," beber Benny.

Benny menilai langkah tersebut merugikan pihaknya. Dia mencatat kerugian materiil yang dialami kliennya mencapai Rp60.746.526.000 dan kerugian imateriil sebesar Rp10.000.000.000.

Selain itu, perjanjian kredit antara kedua belah pihak baru akan berakhir pada 2028, bukan 2026. Pihaknya juga sedang dalam proses penjualan aset lain yang nilainya cukup untuk melunasi sisa utang tersebut.

"Seharusnya bank menerapkan prinsip perlindungan konsumen dan tidak bertindak sewenang-wenang. Kami memohon kepada majelis hakim agar dapat mengabulkan permohonan penangguhan penundaan lelang hingga putusan berkekuatan hukum tetap,” kata dia.

Pihaknya juga berharap Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung untuk menunda proses lelang tersebut.