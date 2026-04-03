Bandung Jadi Panggung IBL All-Star 2026, Ada Adrian Khalif Cs
jpnn.com, BANDUNG - Turnamen bola basket IBL GoPay All-Star 2026 siap dimulai pekan depan, pada Sabtu (11/4) di Bandung Arena.
Bukan hanya sekadar gim para bintang, tetapi juga sebagai panggung besar yang merayakan pertemuan basket, musik, dan kultur anak muda dalam satu energi yang sama.
Tahun ini, gelaran IBL akan lebih semarak. Panggung hiburan yang diisi oleh musisi nasional, seperti Adrian Khalif, akan menyemarakkan pembukaan IBL GoPay All-Star 2026.
Tak hanya Adrian Khalif, ada juga DIA dan Moluccan yang ambil bagian pada acara tersebut.
Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah mengatakan, transformasi ini adalah langkah strategis, bukan sekadar eksperimen.
"Kalau kita hanya bicara game, All-Star sudah selesai. Tapi kami ingin lebih dari itu. Kami ingin All-Star jadi panggung besar, di mana basket bertemu musik, komunitas, dan kreativitas Ini bukan hanya event, ini movement," kata Junas, dalam keterangannya, Jumat (3/4).
Dia juga menekankan, kolaborasi dengan musisi dan kreator bukan tempelan, melainkan fondasi dari arah baru IBL.
"Kami sedang membangun relevani. Basket harus hadir di ruang yang lebih luas di lifestyle, di kultur, keseharian anak muda. Karena di situlah masa depan audience kami," jelasnya.
IBL GoPay All-Star 2026 hadir di Bandung, memadukan laga bintang dengan musik dari Adrian Khalif dan semangat kultur anak muda.
