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Bandung Jadi Tuan Rumah Promosi Produk Agro-Makanan Halal dan Budaya Korea

Bandung Jadi Tuan Rumah Promosi Produk Agro-Makanan Halal dan Budaya Korea
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Promosi produk agro-makanan halal dan budaya Korea di Bandung menarik antusiasme masyarakat. Foto: source for jpnn

jpnn.com, BANDUNG - Kementerian Pertanian, Pangan, dan Pedesaan Korea Selatan bersama Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) dan Kedutaan Besar Korea Selatan untuk Indonesia menggelar promosi produk agro-makanan halal dan makanan jalanan khas Korea di Bandung, Jawa Barat.

Kegiatan yang berlangsung pada 5-7 Juni 2026 tersebut bertujuan memperkenalkan produk pangan Korea yang aman dan sehat kepada masyarakat Indonesia, sekaligus memperkuat pertukaran budaya antara kedua negara.

Acara pembukaan pada 5 Juni dihadiri Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Yoon Soon-gu dan Wakil Wali Kota Bandung Erwin.

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Dalam sambutannya, Duta Besar Yoon mengatakan acara tersebut dirancang agar generasi muda Indonesia dapat menikmati berbagai unsur budaya Korea dalam satu lokasi.

"Acara ini merupakan festival yang dirancang agar generasi muda Indonesia dapat menikmati berbagai budaya Korea, seperti K-Food, K-POP, dan K-Beauty, secara bersamaan di satu tempat. Melalui budaya, kedua negara dapat saling memahami dan menjadi lebih dekat," ujar Yoon, dalam keterangannya, Senin (8/6).

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung Erwin berharap kegiatan tersebut dapat menjadi momentum untuk mempererat hubungan masyarakat kedua negara melalui pertukaran budaya.

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"Kami berharap acara ini dapat menjadi momentum untuk memperluas empati dan pertukaran budaya antara kedua negara," kata Erwin.

Kegiatan yang dipusatkan di 23 Paskal Shopping Center itu melibatkan enam perusahaan importir utama produk agro-makanan Korea di Indonesia yang menampilkan berbagai produk, mulai dari tteokbokki, ramyun, minuman, hingga produk baru bersertifikat halal.

Ajang promosi produk agro-makanan halal dan budaya Korea di Bandung menarik antusiasme masyarakat.

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