Bandung Jadi Tuan Rumah UBL 4, Puluhan Petinju Kampus Siap Panaskan Arena
jpnn.com - Kota Bandung bersiap menjadi tuan rumah ajang bergengsi University Boxing League (UBL) 4 Bandung Series, kompetisi tinju amatir tingkat mahasiswa pertama di Indonesia.
Liga yang berada di bawah naungan Pengurus Besar Tinju Indonesia (PERBATI) ini akan berlangsung di GOR Bandung pada Sabtu (29/11/2025), menghadirkan puluhan petinju muda dari berbagai kampus serta sejumlah influencer.
Memasuki seri keempat, UBL terus memperluas jangkauan ke kota-kota besar di Indonesia.
Founder UBL Rafi Minang mengatakan Bandung dipilih karena memiliki ekosistem kampus yang kuat.
"Kami memilih kota-kota besar, salah satunya Bandung. UBL ini university, kami melihat kota dengan universitas besar dan ekosistem yang mendukung. Itu alasan kami memilih Bandung," kata Rafi dalam konferensi pers d GOR Bandung, Jumat (28/11/2025).
UBL 4 Bandung Series akan menampilkan hampir 24 partai dengan total 48 peserta. Meski identitas liga ini berfokus pada mahasiswa, peserta tidak sepenuhnya berasal dari kalangan kampus.
"Untuk seri Bandung ada hampir 24 partai, berarti total 48 petinju, termasuk beberapa influencer," ujarnya.
Setiap edisi UBL selalu dipenuhi antusiasme tinggi, termasuk dari komunitas dan para influencer yang dianggap mampu memperluas daya tarik kompetisi ini.
UBL 4 Bandung Series digelar di GOR Bandung, menghadirkan 48 petinju muda dan influencer. Ajang tinju mahasiswa ini jadi langka menuju Liga Nasional.
