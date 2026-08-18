Bandung Kini Makin Dekat, Citilink Kembali Buka Penerbangan Langsung dari Palembang

jpnn.com, BANDUNG - Maskapai Citilink kembali membuka rute penerbangan langsung Palembang-Bandung pergi-pulang (PP) dimulai pada hari ini, Selasa (18/8/2026).

Kembalinya rute ini disambut antusias oleh masyarakat.

Hal itu terlihat dari tingginya jumlah penumpang pada penerbangan perdana yang berangkat dari Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang menuju Bandung.

Penerbangan perdana Citilink dengan nomor QG 842 diberangkatkan tepat waktu pada pukul 06.10 WIB dengan membawa 131 penumpang.

Sementara penerbangan dari Bandung menuju Palembang dengan nomor QG 843 dijadwalkan berangkat pukul 09.00 WIB dengan jumlah 122 penumpang.

General Manager Bandara SMB II Palembang Ahmad Syaugi Shahab menerangkan, dibukanya kembali rute tersebut menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan masyarakat yang menginginkan akses penerbangan langsung antara Palembang dan Bandung.

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"Animo masyarakat terlihat sangat tinggi pada penerbangan perdana hari ini. Ini membuktikan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penerbangan langsung antara dua kota besar ini memang cukup besar," terang Syaugi.

Menurutnya, kehadiran kembali rute Palembang-Bandung tidak hanya memudahkan mobily masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pariwisata, bisnis, hingga pendidikan.