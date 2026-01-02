menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Bandung Masih Diserbu Wisatawan, Lalu Lintas Padat hingga Akhir Pekan

Bandung Masih Diserbu Wisatawan, Lalu Lintas Padat hingga Akhir Pekan

Bandung Masih Diserbu Wisatawan, Lalu Lintas Padat hingga Akhir Pekan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepadatan lalu lintas di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, saat malam tahun baru atau 31 Desember 2025. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kota Bandung masih jadi primadona wisatawan untuk menghabiskan waktu libur akhir tahun.

Di pusat kota, kepadatan kendaraan dan kunjungan wisatawan masih terjadi. Situasi ini diprediksi masih akan terjadi sampai akhir pekan ini.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan hingga saat ini arus lalu lintas di Kota Bandung masih terpantau cukup padat, terutama di persimpangan lampu merah.

Baca Juga:

Kepadatan terjadi karena masih banyak masyarakat dari luar kota yang memilih bertahan di Bandung, untuk berwisata maupun menginap, meskipun sudah memasuki hari kerja.

"Dalam pantauan di pusat Kota Bandung, arus lalu lintas di dalam kota masih cukup padat, khususnya di persimpangan. Pengamanan difokuskan di pusat perbelanjaan, lokasi wisata, dan penginapan," kata Hendra di Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Jumat (2/1/2026).

Ia mengungkapkan, tingkat hunian hotel di Kota Bandung masih berada di atas 60 persen. Kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga sepekan ke depan. Sementara itu, pergerakan arus kendaraan diprediksi relatif berimbang, baik dari arah Jakarta menuju Bandung, maupun sebaliknya.

Baca Juga:

"Terdapat dua perkiraan puncak arus. Hari Jumat arus dari Bandung menuju Jakarta mulai meningkat, sementara arus sebelumnya keluar dari Bandung diperkirakan akan kembali. Sehingga kondisinya relatif berimbang," tuturnya.

Untuk mengantisipasi kepadatan di kawasan wisata, Polda Jabar bersama jajaran melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional, terutama di kawasan Ciwidey dan Lembang yang masih menjadi tujuan favorit wisatawan.

Libur akhir tahun membuat Kota Bandung masih dipadati wisatawan. Lalu lintas padat, hotel terisi di atas 60 persen, polisi siapkan rekayasa dan pengamanan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI