Bandung Tuan Rumah Liga Sepak Bola Putri, 18 Tim Siap Bertarung
jpnn.com, BANDUNG -
Vakum hampir enam tahun, kompetisi sepak bola putri tingkat nasional akhirnya kembali bergulir.
Meski masih berfokus pada kelompok usia 15 tahun (U-15) dan 18 tahun (U-18), kehadiran Hydroplus Soccer League (HSL) diharapkan dapat memperkuat fondasi pembinaan sepak bola putri di Indonesia.
Ajang tersebut juga menjadi langkah awal menuju hadirnya liga profesional sepak bola putri yang ditargetkan PSSI pada 2027.
Kompetisi HSL akan berlangsung di empat kota besar, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kudus.
Turnamen yang menggunakan sistem kompetisi penuh ini diikuti oleh 90 tim yang berasal dari berbagai sekolah sepak bola, akademi, dan klub.
Rangkaian pertandingan sudah dimulai di Jakarta pada 4 Oktober 2025 dan berlanjut hingga 31 Mei 2026.
Kini giliran Bandung yang akan menggelar pada 12 Oktober mendatang di lapangan Infini Soegiri Pudsikpom Cimahi. Di Bandung akan melibatkan 10 tim U-15 dan 8 tim U-18.
Sebanyak 18 tim terdiri dari U-15 dan U-18 siap bertarung dalam Liga Sepak Bola Putri tingkat nasional di Kota Bandung.
