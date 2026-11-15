jpnn.com, BANDUNG - Bandung World Cinema (BWC) 2026 menjadi kesempatan bagi masyarakat Kota Bandung untuk mengenal lebih luas perkembangan perfilman dunia melalui karya-karya sinema yang meraih penghargaan di berbagai festival internasional.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, kegiatan ini membuka akses bagi warga untuk menyaksikan film-film berkualitas dunia yang tidak selalu masuk dalam kategori film arus utama atau mainstream Hollywood.

Menurutnya, keberadaan BWC memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal beragam perspektif dan pendekatan dalam dunia perfilman.

Film-film yang ditayangkan berasal dari berbagai negara dan memiliki latar budaya serta karakter penceritaan yang beragam.

"BWC ini memberikan kesempatan kepada warga Bandung untuk melihat film-film kelas dunia yang tidak masuk ke dalam golongan mainstream buatan Hollywood," kata Farhan saat ditemui dalam opening BWC di Paris van Java (PVJ) Mal, Sabtu (14/11/2026) malam.

Ia menilai, film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga dapat menjadi jendela untuk memahami identitas, kebudayaan, dan cara pandang suatu bangsa.

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Melalui karya sinema dari berbagai negara, masyarakat dapat melihat bagaimana sebuah fenomena sosial dan kehidupan manusia diterjemahkan melalui bahasa film.

Farhan berharap, kehadiran BWC dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi karya sinema.