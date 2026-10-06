Bandung World Cinema 2026 Segera Digelar, Hadirkan 207 Film dari 69 Negara

jpnn.com, BANDUNG - Festival film berskala internasional, Bandung World Cinema (BWC) 2026 segera hadir untuk membawa ragam sinema dunia lebih dekat dengan penonton Jawa Barat.

Edisi perdana festival yang merupakan ekstensi dari Jakarta Wolrld Cinema (JWC) itu akan menghadirkan 207 film dan 69 negara.

Menariknya, 120 film di antaranya merupakan karya yang sebelumnya telah meraih penghargaan di berbagai festival film bergengsi dunia.

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BWC bakal digelar secara hybrid. Pemutaran film secara daring dapat disaksikan melalui KlikFilm mulai 31 Oktober hingga 21 November 2026.

Sementara itu, pemutaran secara luring berlangsung selama delapan hari, yakni 14-21 November 2026 di CGV Paris Van Java, Bandung.

Steering Committee BWC Pidi Baiq mengungkapkan ide menghadirkan festival film dunia di Bandung bermula dari obrolan sederhana ketika dirinya tengah dalam perjalanan menuju Jakarta bersama pihak Falcon Pictures.

Kala itu, perbincangan awalnya membahas dinamika percintaan di Indonesia. Namun, obrolan tersebut kemudian melebar hingga membicarakan festival film yang telah lebih dulu hadir di sejumlah kota, termasuk Jakarta dan Yogyakarta. Dari situlah muncul gagasan untuk menghadirkan festival serupa di Bandung.

"Saya berpikir bahwa Bandung juga layak memiliki ruang festival film lain di samping Festival Film Bandung (FFB) yang sudah lebih dahulu dikenal. Saya merasa Bandung juga pantas punya festival seperti ini," kata Pidi Baiq di Pendopo Kota Bandung, Senin (5/10).